Состязания WorldSkills Kazan 2019 открыты для свободного посещения

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Для посещения проходящих в международном выставочном центре «Казань Экспо» состязаний 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 больше не нужно получать на сайте соревнований бесплатный билет. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

При этом добраться до «Казань Экспо» можно двумя способами. Можно воспользоваться пригородным поездом Казань – Аэропорт – Казань (время в пути составит 28 минут). Расписание электричек вывешено на сайте РЖД.

Кроме того, до места проведения состязаний можно доехать и на бесплатных автобусных шаттлах, следующих от перехватывающих парковок торговых центров «Мега» и «Леруа Мерлен» на Оренбургском тракте, а также от станции метро «Дубравная» (время в пути составит 35 минут).

Как отмечают организаторы чемпионата, «25 и 26 августа шаттлы отправляются на объект соревнований с 8.30 и до 15.30 каждый час». С их подробным расписанием можно ознакомиться на сайте турнира.

Соревнования WorldSkills Kazan 2019 будут проходить в столице Татарстана в течение еще двух дней – 25 и 26 августа. Более 1300 участников чемпионата из 63 стран состязаются друг с другом в 56 компетенциях. Завершится турнир 27 августа.

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