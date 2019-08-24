В Верхнеуслонском районе торжественно открыли новый ФАП и Дом культуры

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Набережных Морквашах Верхнеуслонского района в День села состоялось открытие нового ФАПа и Дома культуры, сообщает «Волжская новь».

С открытием учреждений сельчан поздравил глава района Марат Зиатдинов.

«Из года в год в каждом сельском поселении мы строим и ремонтируем объекты, которые делают жизнь сельчан комфортнее. И происходит это во многом благодаря поддержке Президента нашей республики Рустама Минниханова, который всей душой болеет за сельского жителя. Не остались без внимания и набережноморквашцы: сразу два объекта сегодня здесь открываем сегодня — и еще какие — жизненно необходимые», — обратился к присутствующим Зиатдинов, пожелав всем доброго здоровья и хорошего настроения.

Также в торжестве приняли участие глава поселения Ильнур Гаязов, депутат Казанской городской думы Альмир Михеев, главврач Верхнеуслонской ЦРБ Алексей Смирнов, начальник отдела культуры Гульфия Абдуллина. Гости осмотрели все новые объекты и пообщались с работающими в них сельчанами.

После состоялся концерт, который подготовили сотрудники районного Дома культуры с местными коллегами. Также все желающие могли угоститься шашлыком и чаем с пирогами.

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