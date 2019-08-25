Столица РТ во второй раз примет фестиваль «Мозаика народов Дагестана»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). 28 сентября в столице Татарстана пройдет гала-концерт второго этнокультурного фестиваля «Мозаика народов Дагестана», посвященного Дню единства народов Дагестана, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов РТ.

В гала-концерте «Песни и танцы моего народа» примут участие инструментальные и хореографические фольклорные коллективы, исполнители народной песни.

В рамках фестиваля планируется провести и другие различные мероприятия. Гости смогут увидеть фильмы о Дагестане. Организуют выставочный проект работ мастеров декоративно-прикладного, изобразительного искусства «Нить времен», выставку детских рисунков «Дагестан глазами детей».

Кроме того, гости смогут посетить экспозицию блюд национальных кухонь народов республики, тематическую фотозону. Также пройдет круглый стол «Сохранение этнической культуры народов Дагестана в 21-м веке».

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