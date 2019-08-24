На фестивале в Набережных Челнах участники слепили из песка три эчпочмака

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Набережных Челнах, на пляжной зоне набережной им. Тукая, прошел фестиваль «Песочный город», сообщают «Челнинские известия».

Мероприятие проходит второй год подряд. Участникам шести команд необходимо было показать свое мастерство и креативность, слепив скульптуры с помощью воды и песка. Всего судьи оценивали работы в двух номинациях.

В категории «Мой город» выиграла команда «Генералы песчаных карьеров» — они слепили три достаточно правдоподобных эчпочмака и герб города.

В номинации «На одной волне» победа досталась команде «Бобры», а приз за оригинальность вручили «Первой художественной школе». Всех победителей наградили дипломами и подарками.

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