Ирландский делегат в Казани: «О важности WorldSkills говорит большое количество гостей»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Важность проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 доказывает большое количество зрителей и участников, приехавших в столицу Татарстана. Такую точку зрения в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» высказал министр по профессиональной подготовке и навыкам Республики Ирландия Джон Холлиган.

«Чемпионат чудесно организован. Об исключительной важности таких соревнований свидетельствует большое количество зрителей, политиков и конкурсантов, приехавших в Казань», – подчеркнул он.

В столице Татарстана с 22 по 27 августа проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Участие в соревнованиях по 56 компетенциям принимают более 1,3 тыс. профессионалов из 63 стран. Кроме того, в рамках мероприятия организована деловая программа и Международный саммит министров.

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