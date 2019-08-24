Итальянский политик о WorldSkills в Казани: «Здесь все идеально»

(Казань, 25 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Высокий уровень организации мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 поразил Клаудио Коминарди – заместителя министра труда и социальной политики в составе ушедшего 20 августа в отставку кабинета Премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Об этом итальянский политик рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Уровень организации чемпионата в этом году глубоко поразил меня. Здесь идеально все: от церемонии открытия до самих соревнований. Поздравляю организаторов и волонтеров, своей работой они делают честь Республике Татарстан», – сказал он.

Соревнования такого уровня не только способствуют развитию образования, но и мотивируют молодых людей, убежден политик.

«Итальянский поэт Данте Алигьери сказал, что мы рождены, чтобы стремиться к добродетели и знаниям. Я надеюсь, что эти молодые люди под руководством учителей и экспертов будут интеллектуально расти и вносить свой вклад в развитие общества», – резюмировал Коминарди.

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