WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

25 августа 2019, 04:28

Общество

Пчеловоды из разных уголков страны съехались на Фестиваль меда в Алексеевском районе

Общество

Пчеловоды из разных уголков страны съехались на Фестиваль меда в Алексеевском районе

Фото: газета «Заря»

Во время тематической конференции специалисты обсудили актуальные проблемы пчеловодства и дальнейшее развитие отрасли.

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Алексеевском районе 24 августа прошел Фестиваль меда. Свою продукцию на мероприятии представили пчеловоды из Ростова-на-Дону, Самары, Удмуртии и из других городов и регионов страны, сообщает газета «Заря». 

Также состоялась тематическая конференция, на которой пчеловоды обсудили актуальные проблемы, существующие в отрасли, а также стратегию дальнейшего развития. В обсуждениях принял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов. 

В сопровождении главы Алексеевского района Сергея Демидова делегация осмотрела выставку профессионального оборудования, а также продегустировала медовую продукцию. 

Участники фестиваля также выразили пожелания сделать подобный формат общения системным и постоянным.

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