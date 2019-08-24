Пчеловоды из разных уголков страны съехались на Фестиваль меда в Алексеевском районе

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В Алексеевском районе 24 августа прошел Фестиваль меда. Свою продукцию на мероприятии представили пчеловоды из Ростова-на-Дону, Самары, Удмуртии и из других городов и регионов страны, сообщает газета «Заря».

Также состоялась тематическая конференция, на которой пчеловоды обсудили актуальные проблемы, существующие в отрасли, а также стратегию дальнейшего развития. В обсуждениях принял участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов.

В сопровождении главы Алексеевского района Сергея Демидова делегация осмотрела выставку профессионального оборудования, а также продегустировала медовую продукцию.

Участники фестиваля также выразили пожелания сделать подобный формат общения системным и постоянным.

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