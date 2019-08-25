На День города в Нижнекамске пройдет гастрономический фестиваль

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). В день города, 30 августа, в Нижнекамске пройдет гастрономический фестиваль, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«На территории Дома народного творчества с 12:00 и до 17:00 развернется стрит-фуд-зона», — говорится в сообщении.

В 18 палатках будут представлены блюда различных кухонь: венские вафли, узбекский лагман, американские бургеры, а также авторские сыры ручной работы.

Отмечается, что на фестивале можно будет не только попробовать, но и приготовить блюдо самому под руководством шеф-поваров, которые проведут кулинарные мастер-классы.

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