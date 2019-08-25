В ряде домов Нижнекамска на два дня отключат горячую воду

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). С 8.00 26 августа до 17.00 27 августа в Нижнекамске не будет горячей воды в ряде жилых домов, сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района. Воду отключат «в связи с проведением работ на участке теплосети по проспекту Строителей».

Так, воды не будет по адресам: пр. Строителей: 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 4, 7, 5, 4б, 4а, 8, 8б, 8а, 6, 6б, 10, 13, 13а, 13б, 13в, 15, 17, 19, 21, 23, 11, 11а, 11б, 11в, 6а; ул. Тукая, 1, 3, 5, 5а, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 12/1; ул. Вокзальная, 2а; ул. Юности, 3а, 3, 5, 3б, 1.

Также отключение воды затронет детский сад № 3, школу № 1, стоматологическую поликлинику «Весте», МГЭИ, КГТУ им. Туполева, продуктовый и вещевой рынки, сельхозуправление, регистрационную палату, ОАО «ВК и ЭХ», пиццерию «Пепперони», ресторан «Кристалл», клуб «Нефть» и гостиницу ЯЛ.

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