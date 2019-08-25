Команда альметьевской спортивной школы победила в международном турнире по футболу

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). Воспитанники альметьевской спортивной школы «Алнас» победили в Международном открытом турнире по футболу среди детских команд, сообщает пресс-служба школы.

V открытый турнир по футболу памяти тренера В. А. Кутырева среди детских команд 2005 года рождения и младше прошел с 17 по 19 августа в городе Шумерле Чувашской Республики.

«В турнире принимали участие спортсмены из городов России и Республики Алжир», — говорится в сообщении.

По результатам отборочных игр альметьевцы сыграли вничью с командой Заречного, обошли соперников из Йошкар-Олы и Нижнего Новгорода и вышли в полуфинал соревнований. Обыграв в полуфинале футболистов из Энгельса, альметьевцы встретились с хозяевами поля. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, но во время пенальти альметьевцы забили три гола в ворота соперника и стали победителями.

«Команда нашей школы принимала участие в турнире второй раз — в прошлом году ребята заняли пятое место. Весь следующий год мы усиленно тренировались, поэтому в этом году нашим спортсменам удалось одержать победу в матчах с сильными соперниками», — отметил директор Альметьевской спортивной школы по футболу Аркадий Данилов.

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