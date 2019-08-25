В Менделеевске выпустили первую книгу об истории района

(Казань, 25 августа, «Татар-информ»). На августовской конференции работников образования презентовали учебное пособие «История Менделеевска в документах и материалах (с древнейших времен до начала ХХI века)», предназначенное для учащихся и учителей, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Отмечается, что книгу выпустили благодаря энтузиазму главы района Валерия Чершинцева при участии сотрудников Елабужского института КФУ.

«Это первое учебное пособие по истории района. Здесь собраны очень интересные факты. Необходимо в детях прививать чувство патриотизма, которое начинается с любви к своей земле и изучения истории родного края. Родина начинается с того места, где ты родился, учился», — отметил Валерий Чершинцев.

В книге содержится информация о географии и природе края, археологических памятниках, Бондюжском районе в годы Великой Отечественной войны, предпринимательской и благотворительной деятельности купеческой династии Ушковых, социально-экономическом развитии, знаменитых людях и многом другом.

Ознакомиться с учебным пособием можно на сайте муниципалитета: http://mendeleevsk.tatarstan.ru

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