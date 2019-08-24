Группа «Джайв» раскачала плавучую сцену набережной у театра Камала в Казани

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Частью культурной программы в общественных пространствах Казани в дни WorldSkills стал концерт группы «Джайв» и Валерия Короткова на плавучей сцене у театра Камала. Музыканты представили зрителям под открытым небом двухчасовой концерт с антрактом.

Звучали как каверы популярных мировых хитов, так и композиции, составляющие палитру современной татарской культуры — «Кубелек» (пер. с татарского «бабочка), «Сандугач» (пер. с татарского «соловей»), мелодии с узнаваемым национальным колоритом и др.

Гуляющие по набережной Нижнего Кабана, уловив драйв музыкантов, с места делились видеозаписями концерта в соцсетях, устраивали мини-танцевальные баттлы, а по завершении настоятельно просили исполнить ещё несколько песен.

Концертная программа набережной, приуроченная к WorldSkills, в первые два дня состояла из выступлений музыкантов фонда «Сфорцандо», Yuna, Djimm City и группы «Детский царь». Завтра на плавучей сцене выступит Juna, Gauga, Радиф Кашапов, а также Зуля Камалова.

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