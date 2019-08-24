В этом году в школах Набережных Челнов День знаний состоится 2 сентября

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В этом году День знаний для школьников Автограда состоится не первого, а второго сентября, сообщают «Челнинские известия».

Как рассказали в Управлении образования и по делам молодежи города, подобная ситуация была в 2013 году. Тогда также было принято решение о переносе линеек и уроков мира по многочисленным просьбам родителей.

В этом году в школы Набережных Челнов пойдут свыше 62 тыс. учеников.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки Татарстана рекомендовало школам не переносить День знаний на 2 сентября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.