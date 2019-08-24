«Парад» профессий и игра на барабанах: в Казани прошел День африканской культуры

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Казани в рамках мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills прошел День африканской культуры. Жители и гости столицы республики смогли поиграть на африканских барабанах, увидеть выступление группы Lina&Africano и национальные танцы, а также расширить свои знания и представления о профессиях.

«Так как у нас проходит мировой чемпионат, и к нам приехали участники и гости из разных стран, в нашем парке проводятся разные культурные мероприятия. Каждый день посетители могут знакомиться с культурами разных стран. К примеру, мы уже провели дни русской и татарской культуры. Сегодня у нас проходит День Африки», — рассказала арт-директор Дирекции парков и скверов Казани Дарья Куракова.

Чтобы познакомить гостей с культурой жаркого континента, для них провели двухчасовой мастер-класс по игре на африканских барабанах. Музыкант сначала демонстрировал зрителям, как нужно играть на барабане, после чего участники повторяли за ним движения. Мастер-класс привел в восторг не только взрослых, но и детей — ребята с удовольствием отбивали ритм и пробовали сыграть на барабанах мотивы детских песен.

После начался концерт. Во время выступления группы Lina&Africano зрители насладились музыкой и песнями народов жаркого континента.

Что примечательно, сегодня в парк Горького пришли и жители из Южной Африки. Молодой человек Яни рассказал, что несколько лет назад он приехал из Республики Камерун в Казань, чтобы поступить в университет.

«Я рад, что сегодня решили провести День Африки. Я даже на минуточку будто оказался дома», — сказал Яни.

Молодой человек отметил, что такие мероприятия, как мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills, помогает людям сближаться и знакомиться с культурами разных стран.

Также жители и гости Казани могли попробовать себя в разных профессиях и расширить свои представления о них. К примеру, для присутствующих провели мастер-классы по макияжу, флористике, резьбе и выжиганию по дереву, программированию. Именно по этим профессиям проходят соревнования на чемпионате WorldSkills.

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