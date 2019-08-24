Космонавт Крикалёв на WorldSkills в Казани предположил причину фиаско робота «Федора» на орбите

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалёв, восемь раз выходивший в открытый космос и ставший послом мирового чемпионата по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, провел сегодня встречу с посетителями Горкинско-Ометьевского леса и предположил причину неудачной стыковки робота «Федора» с Международной космической станцией.

«Я думаю, что это может быть неустойчивая работа антенной системы», — высказал мнение космонавт, подчеркнув, что специалистам предстоит разобраться с этим в ближайшее время.

Антропоморфный (человекоподобный) робот «Федор» российского производства, напомним, был запущен в космос на корабле «Союз МС-14» 22 августа. Однако сегодня утром стало известно, что состыковаться с Международной космической станцией он не смог. Попытка будет повторена в понедельник, 26 августа.

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