Гибкость и цифровое мышление: на WorldSkills назвали главные качества современных строителей

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Будущие специалисты строительной отрасли должны обладать гибким мышлением, а также быть готовыми стать частью цифрового мира. Об этом на пресс-брифинге «Навыки будущего» в «Казань Экспо» рассказал исполнительный директор ООО «Стэнли Блэк энд Деккер» Джонатан Тарр.

«Работники этой профессии должны обладать в первую очередь гибкостью ума. И потому как технологии в сфере строительного оборудования постоянно меняются, строители должны уметь перестраиваться и быть готовыми стать частью цифрового мира», — отметил спикер.

Он добавил, что после окончания мирового чемпионата WorldSkills весь инструментарий, который предоставляет компания для соревнований, будет отдан строительным училищам по всей России.

Кроме этого, представитель строительной компании отметил, что он находится под большим впечатлением от организации чемпионата и, в частности, от Казани.

«Мне приятно здесь находиться, вся организация — на высшем уровне. Первый раз, когда я приезжал в Казань, и мне рассказали, что на поле появится целый кластер для проведения чемпионата, я удивился, а сейчас вижу, что Казань полностью справилась с поставленной задачей», — подчеркнул Тарр.

Компания «Стэнли Блэк энд Деккер» является партнёром чемпионата по профессиональному мастерству — она предоставила на соревнования инструментарий для компетенций в строительной отрасли.

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