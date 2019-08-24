Дмитрий Песков: В России навыкам WorldSkills обучают людей старше 50 лет

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Россияне старше 50 лет получают новые навыки по стандартам WorldSkills. Об этом заявил специальный представитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков на заключительном пленарном заседании деловой программы чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

«В России есть интересная инициатива, когда мы приспосабливаем навыки WorldSkills для людей после 50. У нас есть и другие инициативы на национальном уровне», — отметил Песков.

Профессиональные навыки он назвал мерилом успеха, а также заявил о необходимости пожизненного обучения.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что рабочие профессии становятся популярнее среди российских предпенсионеров. Повышение квалификации по стандартам WorldSkills прошли более 17 тыс. жителей страны старше 50 лет.

Заседание состоялось в международном выставочном центре «Казань Экспо», где в эти дни проходит 45-й мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills. Он продлится до 27 августа включительно.

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