Космонавт Крикалёв рассказал казанцам, что скрывалось за встреченным им НЛО

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). В контейнерном центре CUBE Горкинско-Ометьевского леса общим фото под крики «Космос!» завершилась часовая встреча-диалог гостей парка с Героем России — летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым. Напомним, космонавт является послом мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

Дети и взрослые заворожённо слушали рассказы космонавта, соперничая за право самим задать следующий вопрос. Сергей Крикалёв всю встречу провёл стоя перед аудиторией: от предложенного стула он отказался, сказав, что так ему лучше видно тех, кто обращается к нему.

«Сильно смотрится из космоса, как облака тонкой плёнкой плывут над Землёй: ты понимаешь вдруг, что вся жизнь умещается между этой тонкой плёнкой и Солнцем, его мощной радиацией», — начал повествование Герой России, на счету которого восемь выходов в открытый космос.

Участники встречи интересовались, по какому времени космонавты живут на орбите, какие эксперименты Сергею приходилось выполнять на космическом корабле, в какие критические ситуации он попадал, означает ли отправка робота Фёдора на орбиту, что в будущем всех «живых космонавтов будут менять» на человекоподобные машины. Озадачивали Крикалёва слушатели и вопросами, в чем будущее космонавтики и какие у России перспективы в строительстве космических аппаратов по сравнению с другими государствами. Детей интересовало, действительно ли в космосе медленнее стареют, страшно ли туда летать и видел ли Крикалёв за пределами Земли инопланетян.

«Нет, инопланетян мы, к сожалению, не видели. Мы в длительных полетах с удовольствием бы пообщались с представителями другого разума, потому что летаешь внутри станции не один месяц и только вдвоём или втроём, но они к нам не прилетели. Есть ещё термин „неопознанный летающий объект“. За все время, что я летал, у нас был только один объект, который мы сначала не распознали. Мы летим на скорости 8 км/с, и вдруг я вижу что-то рядом летит, относительно недалеко. В бинокль не видно, в лазерный длиномер для стыковок — либо не попадаем в объект, либо он находится за пределами 20 км. Когда ещё на несколько витков этот объект подошёл к нам, оказалось, что это отброшенный чехол от научного оборудования», — ответил Сергей Крикалёв.

Как рассказал ИА «Татар-информ» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров, организаторы мероприятий в парках и скверах Казани в дни WorldSkills понимали, что персона приглашённого космонавта будет медийным локомотивом, который будет привлекать внимание к чемпионату и станет хорошим дополнением культурной программы.

«До окончания чемпионата будет ещё один подобный сюрприз от посла WorldSkills. Скоро вы его увидите и сами поймёте, о чем я говорю», — заинтриговал Закиров.

Подробный репортаж о встрече с Героем России Сергеем Крикалёвым читайте в ближайшее время на сайте «События».

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