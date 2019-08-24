Круассаны, брецели и багеты: на чемпионате WorldSkills первые спортсмены закончили выступления

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). На чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills свое выступление завершили участники компетенции «Хлебопечение». О том, какие задания организаторы подготовили конкурсантам, рассказала спортсменка сборной России Дарья Мальцева.

«В первый день нужно было сделать багеты, кроме того, нам надо было изготовить брецели, полезный хлеб, который должен был состоять из цельнозерновой муки, фруктов и семян. Сегодня же мы готовили датскую слойку, круассаны и пшеничные хлеба», — поделилась сразу после своего выступления российская спортсменка.

На протяжении двух дней конкурсантам необходимо было приготовить хлеб в любом его виде, а также плетеные и пшеничные хлеба, брецели, сэндвичи, багеты и слоеные изделия, соединяя ингредиенты согласно выданным рецептам.

«Чувства, конечно, переполняют, с гордостью могу заявить, что я смогла, выстояла, а сейчас в первую очередь хочется отдохнуть и узнать результаты», — отметила Дарья.

По ее словам, для того, чтобы приготовить круассаны и правильный хлеб, нужны долгие годы тренировок. «Я довольна и думаю, что у нас все получилось», — подчеркнула спортсменка.

Как рассказала российский эксперт в данной компетенции, для получения безупречного продукта пекарь должен досконально знать состав пекарских изделий, а также всегда помнить про температуру, при которой он готовит, и время приготовления всех ингредиентов.

«На самом деле Даша у нас очень целеустремленная, и все, что она начинает делать, она доводит до конца», — подчеркнула эксперт Наталья.

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