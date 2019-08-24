WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

24 августа 2019, 17:30

Официальная хроника

Минниханов рекомендовал обсудить переход на эскроу-счета на площадке в Госдуме РФ

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Официальная хроника

Минниханов рекомендовал обсудить переход на эскроу-счета на площадке в Госдуме РФ

Фото: Владимир Васильев/архив

На проектное финансирование в Татарстане уже перешли 88 застройщиков, в работе у которых находятся 223 объекта капитального строительства.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня рекомендовал депутатам Госдумы РФ от Татарстана подключиться к обсуждению вопросов по переходу на проектное финансирование. Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент Татарстана обсудил ряд вопросов по переходу на эскроу-счета на совещании в Доме Правительства РТ с участием депутата Госдумы от Татарстана Айрата Фаррахова. Рустам Нургалиевич поставил задачу поднимать на площадке Госдумы РФ все вопросы, которые возникают у застройщиков и банков», — сказала Галимова.

По ее словам, обсуждение аналогичных вопросов одновременно ведётся и на других федеральных площадках, в частности, на заседаниях рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда», которую возглавляет Президент Татарстана.

Как было озвучено на совещании в Доме Правительства РТ, на данный момент в Татарстане на проектное финансирование перешли 88 застройщиков, в работе у которых находятся 223 объекта капитального строительства общей площадью свыше 3,5 млн квадратных метров.

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