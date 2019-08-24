Министр просвещения России высоко оценила чемпионат WorldSkills в Казани

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Диана Авакян). Министр просвещения России Ольга Васильева дала высокую оценку организации 45-го мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Васильева отметила грандиозность соревновательной площадки — МВЦ «Казань Экспо» — и удобную логистику.

«Радует, что здесь большое количество школьников не только из Татарстана, но и из других регионов. Это говорит о ранней профориентации. Кроме школьников здесь и взрослые люди. То есть наблюдается интерес людей к этому соревнованию. Это не может не радовать. Сама подготовка, на мой взгляд, очень высокого уровня», — сказала министр.

Мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019 будет проходить в столице Татарстана до 27 августа. В нем примут участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований стал международный выставочный центр «Казань Экспо».

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