Васильева в Казани: В будущем только 2% профессий смогут заменить роботы

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Роботы смогут заменить лишь 2% профессий, так что у молодого поколения есть возможность найти свой профессиональный путь. Об этом рассказала министр просвещения России Ольга Васильева, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Есть хорошая статистика, которой хочется верить, — только 2% профессий заменят роботы, а 98% остаются у нас. Думаю, что молодые люди найдут себя, потому что 98% дают хорошие шансы», — сказала Васильева.

Она отметила, что большой процент выпускников 9-х и 11-х классов выбирают среднее профессиональное образование. Ранее стало известно, почти 60% российских школьников идут в колледжи.

В эти дни в Казани проходит мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Он продлится до 27 августа включительно. На соревнования съехались 1300 профессионалов из 63 стран мира. Россия представлена во всех более чем 50 компетенциях этого чемпионата.

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