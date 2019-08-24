WORLDSKILLS-2019

Динара Прокопьева

24 августа 2019, 16:44

Общество

Васильева предложила сделать казанскую декларацию в области среднего образования международной

Общество

Васильева предложила сделать казанскую декларацию в области среднего образования международной

Фото: tatarstan.ru/архив

Декларация должна пройти ряд согласований, чтобы быть принятой на международном уровне, сообщила министр просвещения России.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Декларация об оценке качества подготовки специалистов среднего звена, рассмотренная на чемпионате рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019, может стать международной. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

«Только что завершился саммит министров, которые представляют страны, приехавшие на всемирный 45-й чемпионат WorldSkills. Здесь были представители 38 стран, это министерства труда и образования и представители шести международных организаций. Самый главный вопрос, который волнует всех в меняющемся мире, — это содержание среднего профессионального образования, это оценки качества подготовки», — заявила глава федерального ведомства. 

Страны-участники движения WorldSkills используют международные стандарты в оценке качества, подчеркнула Васильева. Накануне Россия предложила документ, который содержит единые подходы к оценке подготовки специалистов среднего звена.

«Вчера на первом заседании саммита было предложено обсуждение документа, который предлагает РФ. Это так называемая казанская декларация, которая предлагает всем странам-участникам движения выработать подходы к оценке качества подготовки специалистов в области среднего профессионального образования. Сегодня было принято решение, что документ был проработан и представлен, но поскольку участие международное, то декларация должна пройти все международные оценки, чтобы быть представленной как единый документ, который нашел здесь свое рождение», — заключила министр просвещения России.

Она отметила, что главная задача декларации — оценка качества подготовки специалистов. Все участники декларации хотят, чтобы эта оценка была понятной, прозрачной и с учетом всех имеющихся международных стандартов, заключила Васильева.

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