В России под отзыв попали около 2,5 тыс. автомобилей Volkswagen

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Россию отзывают 2490 автомобилей Volkswagen Muitivan, информация размещена на сайте Росстандарта.

Под программу попали транспортные средства, реализованные на российском рынке с 2016 по 2019 год.

Причина — недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери на блок управления крышки багажного отсека. Подобный дефект может привести к попаданию воды.

На автомобилях произведут необходимую герметизацию боковины.

Ранее под отзыв попали 21 автомобиль «Мерседес-Бенц».

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