Муфтий РТ встретился с главой Чеченской Республики

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Грозном в рамках рабочего визита муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В ходе беседы стороны обсудили тенденции развития отечественной уммы, ситуацию в религиозной сфере в России и мире, а также наиболее острые проблемы, которые препятствуют развитию ислама и возрождению духовных традиций.

Рамзан Кадыров обратился с просьбой к татарстанскому муфтию передать слова приветствия Президенту РТ Рустаму Минниханову и предложил усилить взаимодействие ДУМ двух республик в вопросах развития мусульманской инфраструктуры и защиты прав мусульман в стране.

Камиль хазрат поблагодарил главу Чеченской Республики за приглашение на эту встречу и на мероприятия, приуроченные памяти первого Президента ЧР Ахмата Кадырова. Он также выразил восхищение архитектурой крупнейшей в Европе мечети им. пророка Мухаммеда «Гордость мусульман».

Муфтий Татарстана находится с рабочим визитом в Чеченской Республике по приглашению Рамзана Кадырова для участия в торжествах по случаю 68-й годовщины со дня рождения первого Президента ЧР, Героя России Ахмата Кадырова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.