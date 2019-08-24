В Буинском районе ввели в эксплуатацию асфальтосмесительную установку швейцарской фирмы AMMANN

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Сегодня в Буинском филиале АО «Татавтодор» состоялось торжественное открытие современной асфальтосмесительной установки АСУ AMMANN UNIVERSAL-240, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

«Установка является технологическим стержнем асфальтобетонного завода», — говорится в сообщении. У «Татавтодора» это девятая установка от известной швейцарской фирмы AMMANN. Они уже работают в Пригородном, Апастовском, Арском, Мамадышском, Аксубаевском, Мензелинском, Нижнекамском и Сабинском филиалах.

В церемонии открытия установки приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, глава Буинского муниципального района Марат Зяббаров, заместитель генерального директора АО «Татавтодор» Ильдус Фасхутдинов и президент холдинга АО «Амманн Групп» Ханс-Кристиан Шнайдер.

Отмечается, что установка AMMANN UNIVERSAL-240 производит 240 тонн высококачественной асфальтобетонной смеси в час, что в несколько раз превышает показатели асфальтобетонных заводов предыдущих поколений. Так, ее мощности хватит, чтобы произвести смесь для устройства покрытия на более 150 км дорог в год при условии укладки асфальтобетона в 2 слоя.

По словам президента холдинга АО «Амманн Групп» Ханса-Кристиана Шнайдера, это одна из самых современных и высококачественных асфальтосмесительных установок в мире. Он добавил, что один из учеников «Амманн Групп» в эти дни принимает участие в соревнованиях WorldSkills Kazan 2019 по специализации «Электромеханик».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.