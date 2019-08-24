WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

24 августа 2019, 14:56

Общество

«Мост» между профессионалами и карьерой: на WorldSkills презентовали новый образовательный проект

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Общество

«Мост» между профессионалами и карьерой: на WorldSkills презентовали новый образовательный проект

Фото: Егор Никитин

Инициатива откроет студентам доступ к актуальным знаниям и передовым технологиям.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Егор Никитин). Международная компания 3M и WorldSkills International презентовали масштабный совместный образовательный проект «Образование во имя будущего». О запуске инициативы журналистам рассказали на брифинге в Kazan Expo. 

По словам организаторов, инициатива будет работать в странах, принимающих международные чемпионаты WorldSkills. Вслед за Россией проект развернется в Китае.  Его основная цель — вовлечение молодежи в процесс дополнительного профессионального образования. Для наибольшего охвата участников организаторы сделают акцент на размещении проекта в онлайн-пространстве. 

По словам директора по устойчивому развитию 3M Маурин Толен, компания уже многие годы является партнером WorldSkills International по всему миру. В рамках этой работы организация уделяет особое внимание образовательным программам, связанным с научными разработками и проектированием. 

«Именно наука лежит в основе многих компетенций. Поэтому мы хотим привлечь максимальное внимание к этим профессиям, чтобы показать все те возможности, которые они открывают», — отметила Маурин Толен. 

Она добавила, что рынок труда в современном мире постоянно меняется, многие компетенции устаревают, им на замену приходят новые. Поэтому молодому поколению особенно важно постоянно поддерживать свои навыки в актуальном состоянии. В этом им поможет новый масштабный образовательный проект компании, реализуемый совместно с движением WorldSkills. 

«Мы рады объявить о запуске нашего проекта "Образование во имя будущего", результаты которого смогут ощутить на себе российские студенты. В качестве вклада в реализацию проекта мы жертвуем 80 тыс. долларов», — объявила журналистам Маурин Толен.

Ее дополнил вице-президент 3M и генеральный директор направления «Авторемонт» Дейв Гюндерсон. Он подчеркнул, что новый образовательный проект станет своеобразным «мостом» между молодыми профессионалами и их успешной карьерой в будущем. В рамках этой программы участники получат доступ к самым передовым технологиям, актуальным знаниям и современному оборудованию. 

«Современная индустрия меняется очень быстро, особенно это заметно в сфере авторемонта. Все это требует дополнительной образовательной поддержки профессиональных навыков работников», — объяснил Гюндерсон. 

Еще одним участником брифинга стал исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи. Он отметил важность нового проекта и его актуальность для современного рынка труда. В заключение Хоуи напомнил присутствующим о том наследии, которое оставит после себя проходящий в Казани чемпионат мира WorldSkills. 

«Мы очень рады тому, что презентуем эту инициативу здесь, на площадке чемпионата в Казани. Эти соревнования оставят после себя огромное наследие — речь не только об оборудовании, что важнее — это доступ молодежи, студентов и школьников к востребованным навыкам и успешной профессиональной карьере», — заключил Дэвид Хоуи.

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