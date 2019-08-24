«Натурализм в искусстве»: Аюпова высказалась о спектакле «Дэрдменд», где артист окровавил себя

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Спектакль «Дэрдменд», в котором артист Нурбек Батулла во время танца пустил себе кровь и обмазался ею, министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала примером натурализма в искусстве. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо».

«„Дэрдменд“ посвящен юбилею (160-летию со дня рождения татарского поэта Дэрдменда — прим. Т-и), где Нурбек Батулла ранит себя. Это натурализм в искусстве», — сказала глава республиканского министерства.

Премьера спектакля «Дэрдменд» прошла в Галерее современного искусства 20 августа. Авторами постановки выступила команда творческого объединения «Алиф», в которую входит главный режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов и лауреат «Золотой маски» танцовщик Нурбек Батулла. Ранее этот тандем представил импровизационный спектакль с возрастным цензом «16+», в котором прозвучала ненормативная лексика.

Аюпова заступилась за авторов «Дэрдменда», сравнив реальные раны, которые нанес себе Нурбек Батулла, с душевными.

«Очень много людей были возмущены тем, почему это было визуализировано. Я задам им всем вопрос. Когда вы раните человека и видите, что течет кровь, вас это пугает и останавливает. Но ведь многие душевные раны не рубцуются. Почему вы не задумываетесь о том, что это тоже больно?» — сказала министр культуры Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.