«Натурализм в искусстве»: Аюпова высказалась о спектакле «Дэрдменд», где артист окровавил себя

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Спектакль «Дэрдменд», в котором артист Нурбек Батулла во время танца пустил себе кровь и обмазался ею, министр культуры РТ Ирада Аюпова назвала примером натурализма в искусстве. Такое мнение она высказала на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо».
«„Дэрдменд“ посвящен юбилею (160-летию со дня рождения татарского поэта Дэрдменда — прим. Т-и), где Нурбек Батулла ранит себя. Это натурализм в искусстве», — сказала глава республиканского министерства.
Премьера спектакля «Дэрдменд» прошла в Галерее современного искусства 20 августа. Авторами постановки выступила команда творческого объединения «Алиф», в которую входит главный режиссер Казанского ТЮЗа Туфан Имамутдинов и лауреат «Золотой маски» танцовщик Нурбек Батулла. Ранее этот тандем представил импровизационный спектакль с возрастным цензом «16+», в котором прозвучала ненормативная лексика.
Аюпова заступилась за авторов «Дэрдменда», сравнив реальные раны, которые нанес себе Нурбек Батулла, с душевными.
«Очень много людей были возмущены тем, почему это было визуализировано. Я задам им всем вопрос. Когда вы раните человека и видите, что течет кровь, вас это пугает и останавливает. Но ведь многие душевные раны не рубцуются. Почему вы не задумываетесь о том, что это тоже больно?» — сказала министр культуры Татарстана.