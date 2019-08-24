В День поселка гостям Красного Ключа покажут летательные аппараты собственного производства

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). 25 августа День поселка отметят жители Красного Ключа. Праздник стартует в 11 утра возле Дома культуры «Мирас», сообщается на сайте Нижнекамского муниципального района.

«Встречать гостей будет оркестр народных инструментов под управлением заслуженного работника культуры РТ Зинаиды Плетневой», — говорится в сообщении.

На празднике выступят артисты и коллективы Нижнекамска, а также откроются спортивные и арт-площадки: выступления спортсменов школ единоборств, мастер-классы и выставка изделий ручной работы, буккроссинг, демонстрация смоделированных в местном кружке летательных аппаратов, шаржи и портреты от художника Игоря Кириллова.

Для детей организуют аквагрим, игры, аттракционы, батуты и электромобили. Также на площадке будет работать уличное кафе.

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