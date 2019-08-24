Трехдневное световое шоу на Спасской башне в Казани стоило почти 10 млн рублей

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Световое шоу на Спасской башне Казанского Кремля обошлось в 10 млн рублей, большая часть из которых пошли на аренду проекционного оборудования. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «Казань Экспо» сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ».

«Самое дорогое в этом шоу — это аренда проекционного оборудования. Оно достаточно капиталоемкое, — сказала глава республиканского Минкульта. — Весь проект стоил чуть меньше 10 млн рублей. Из них около 7 млн рублей — это аренда оборудования, плюс затраты на электричество. Сам контент стоил гораздо дешевле».

Световое шоу вошло в культурную программу 45-го мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019. Оно проходило три вечера подряд с 21 по 23 августа и было бесплатным.

«Только вчера вечером на площадке собралось 28 тыс. человек. Там было просто не протолкнуться — моя дочь ходила вчера вечером. Людей было много, и это радует», — отметила Аюпова.

Раньше Минкульт России, а позже авиакомпания «Аэрофлот» использовали белокаменные стены Казанского Кремля в качестве огромного экрана. Теперь Минкульт Татарстана задумался о том, чтобы приобрести проекционное оборудование и самостоятельно устраивать световое шоу на Спасской башне.

«Особенностью этого сезона стало то, что это не приглашенные [специалисты]. Это наши ребята, которые изготавливали маппинг, проекционное шоу. Оно рассказывало об истории нашей земли. Там были отражены и годы Великой Отечественной войны, и наше богатое историко-культурное наследие. Можно было увидеть работы Баки Урманче, Фешина», — добавила Аюпова.

Для сравнения, стоимость проведения Дня города в Казани в предыдущие годы составляла 10 млн рублей. В 2019 году город планирует потратить такую же сумму.

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