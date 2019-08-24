Челнинской Федерации волейбола на открытии пляжного турнира подарили микроавтобус

(Набережные Челны, 24 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Вчера у городской Федерации волейбола был насыщенный событиями день. Состоялась встреча с Председателем Госсовета РТ и президентом Федерации волейбола Татарстана Фаридом Мухаметшиным.

Глава волейбольного сообщества республики встретился с челнинскими активистами на старте турнира по пляжному волейболу, посвященного 50-летию ПАО «КАМАЗ». Спикер Госсовета выразил одобрение по поводу того, что в Автограде с недавних пор появилась своя Федерация.

«Волейбольные традиции Набережных Челнов нужно укреплять, тем более у вас для этого есть все предпосылки — спортивная школа, перспективные спортсмены и хорошая поддержка со стороны ветеранов, болельщиков, спонсоров и муниципалитета», — отметил Мухаметшин.

В рамках открытия пляжного волейбольного турнира почетный гость подарил инвентарь воспитанникам спортивной школы олимпийского резерва № 1. Также здесь состоялось вручение ключей от микроавтобуса «ГАЗель Next» представителям Федерации волейбола города от группы компаний «Союз-регион», которая активно способствует развитию олимпийского вида спорта в Автограде.

Руководство Федерации с благодарностью приняло подарок, отметив, что теперь сможет отправлять волейболистов на соревнования на своем транспорте. Первая поездка запланирована на 29 августа — на чемпионат России по волейболу среди ветеранов, который пройдет в Анапе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах появится семь волейбольных площадок для игры в пляжном варианте.

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