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Татар-информ

24 августа 2019, 14:07

Общество

«Семья — основа государства»: Минниханов поздравил супругов из Менделеевска с рубиновой свадьбой

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Общество

«Семья — основа государства»: Минниханов поздравил супругов из Менделеевска с рубиновой свадьбой

Фото: tatarstan.ru

В Казанском Кремле прошло чествование 51 лучшей семьи Татарстана.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). 51 лучшую семью Татарстана, внесшую значительный вклад в экономику и процветание республики, чествовали сегодня в Казанском Кремле. Торжественный прием был организован от имени Президента РТ Рустама Минниханова.

На приеме были отмечены две трудовые семейные династии, которые сегодня отмечают юбилей и годовщину совместной жизни. Семья Фаата и Надежды Сингатуллиных из Менделеевска сегодня отмечает 40-летие совместной жизни. Это одна из самых «многолетних» династий АО «Аммоний» — суммарный трудовой стаж семьи составляет 75 лет. Фаат Кирамович и Надежда Ильинична вместе учились в КХТИ, где и познакомились.

«Мы учились в одной группе, начали встречаться на четвертом курсе, жили в одном общежитии, ходили на танцы. Свадьбу сыграли в 1979 году — на пятом курсе. Мы оба — химики, работали на предприятии „Менделеевсказот“, сейчас супруг работает на „Аммонии“, а я — на пенсии, занимаюсь воспитанием двух внуков», — рассказала «Татар-информ» Надежда Ильинична.

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Вся трудовая деятельность семьи прошла на одном заводе. За плечами основателя трудовой династии 33 года безупречной работы на предприятии и правительственные награды. Дочь продолжила их дело. 16 лет на заводе работает представитель второго поколения Сингатуллиных — Алия. Сын Айрат живет и работает в Казани. Сегодня на приеме в Казанском Кремле Президент РТ поздравил супругов с рубиновой свадьбой.

Вторые юбиляры — семья Алмаза и Гульнары Заббаровых из Тюлячинского района. Их педагогическая династия — гордость района, общий стаж в отрасли составляет 128 лет. Глава семьи Алмаз Фоатович работает учителем физкультуры в Баландышской средней школе. Его супруга Гульнара Назиповна работает в этой же школе, она занимает должность педагога и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Семья воспитывает двух детей. Дочь Фарида учится во втором классе, а сын Адель — на первом курсе в Казанском строительном колледже.

«Мы часто участвуем во всех мероприятиях района. Это спортивные мероприятия, конкурсы по профмастерству. В 2017 году стали победителями республиканского семейного соревнования „Селеметлек“. Мы оба — педагоги. Я — учитель английского языка, а супруг — учитель по физической культуре и тренер по бадминтону», — рассказала Гульнара Назиповна.

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Они познакомились много лет назад во время работы вожатыми в студенческом лагере «Акчарлак». Сегодня семья отмечает 18-летие совместной жизни. Чтобы сохранить брак на долгие годы, Гульнара Назиповна советует молодым семьям республики быть терпеливыми, любить и уважать, а главное — уметь уступать друг другу.

«Семья — это основа государства. Мы бережно относимся к семейным ценностям. В эти дни в Казани проходит чемпионат мира по профмастерству. Каждый из вас — мастер своего дела, образец для подражания. На вашем примере мы воспитываем наше подрастающее поколение. Дети — это наше будущее», — сказал Президент РТ на церемонии награждения лучших семей республики.

Такие торжественные встречи в Казанском Кремле накануне Дня республики стали в Татарстане доброй традицией. Мероприятие было организовано в шестой раз.

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