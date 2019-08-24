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Татар-информ

24 августа 2019, 13:21

Экономика и финансыПроисшествия

В Челнах инспекторы ГИБДД разыскивают байкера, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

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Экономика и финансыПроисшествия

В Челнах инспекторы ГИБДД разыскивают байкера, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить в ГИБДД.

(Набережные Челны, 24 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мотоциклист сбил школьницу на треке ипподрома и скрылся с места ДТП, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП произошло вчера в Челнах около семи часов вечера. Байкер, двигаясь по треку ипподрома, сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Школьница доставлена в БСМП, медики диагностировали у нее закрытый перелом правого запястья и ушиб голени.
Розыском мотоциклиста сейчас занимается весь личный состав ГИБДД Набережных Челнов. Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 8 (8552) 51-18-14 (дежурная часть ГИБДД) или 8 (8552) 37-95-72 (отделение розыска ГИБДД).
 

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