В Челнах инспекторы ГИБДД разыскивают байкера, который сбил подростка и скрылся с места ДТП

(Набережные Челны, 24 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах мотоциклист сбил школьницу на треке ипподрома и скрылся с места ДТП, сообщили в местной Госавтоинспекции.
ДТП произошло вчера в Челнах около семи часов вечера. Байкер, двигаясь по треку ипподрома, сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
Школьница доставлена в БСМП, медики диагностировали у нее закрытый перелом правого запястья и ушиб голени.
Розыском мотоциклиста сейчас занимается весь личный состав ГИБДД Набережных Челнов. Очевидцев и всех, кто обладает какой-либо информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 8 (8552) 51-18-14 (дежурная часть ГИБДД) или 8 (8552) 37-95-72 (отделение розыска ГИБДД).