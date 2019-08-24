(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Торжественный прием от имени Президента РТ Рустама Минниханова, посвященный чествованию лучших семей Татарстана, прошел сегодня в Казанском Кремле. На приеме чествовали 51 семью республики, четырем женщинам были вручены медали «Ана даны — Материнская слава».

«В преддверии Дня республики мы приглашаем в Кремль образцовые семьи республики. Семья — это основа государства. Мы бережно относимся к семейным ценностям. В эти дни в Казани проходит чемпионат мира по профмастерству. Каждый из вас — мастер своего дела, образец для подражания. На вашем примере мы воспитываем наше подрастающее поколение. Дети — это наше будущее», — сказал Президент РТ на церемонии награждения.

Рустам Минниханов поблагодарил собравшиеся семьи за активную жизненную позицию, поздравил с наступающим Днем республики и пожелал, чтобы такие встречи проходили как можно чаще.

Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных ценностей медалью «Ана даны — Материнская слава» были награждены четыре многодетные мамы республики. Наталья Балашова из Набережных Челнов — мама пятерых детей. Наталья трудится инженером по эксплуатации химического цеха Набережночелнинской ТЭЦ, а ее супруг Александр ранее работал инструктором по шахматам, а сейчас занимается монтажом лестниц.

«Мы воспитываем пятерых детей, у нас три девочки и два мальчика. Мы познакомились уже в солидном возрасте, когда служили в церкви в христианском лагере. В то время я жила в Набережных Челнах, а супруг — в Подмосковье. Через год образовалась наша крепкая семья», — рассказала Наталья Балашова «Татар-информ».

Собеседница отметила, что главное счастье женщины — это семья и, конечно, дети. Наталья Балашова говорит, что дети придают ей уверенность в жизни. Она считает, что семья — это коллектив, каждый член которого должен вносить свой посильный вклад в его развитие и благополучие.

Также сегодня Президент РТ наградил маму пятерых детей Равилю Фахрутдинову из Арского района. Супруги Фанис Мударисович и Равиля Сайфутдиновна работают в сфере сельского хозяйства, за что неоднократно были поощрены отраслевыми наградами. Трудовую деятельность всю свою жизнь они успешно совмещают с родительскими обязанностями. Сейчас их дети выросли, а супруги занимаются воспитанием внуков.

В числе награжденных Надежда Каткова. Надежда и Евгений из Альметьевского района — родители пятерых детей. Супруги всегда мечтали о большой и дружной семье. Евгений Николаевич трудится инженером-технологом, а его супруга Надежда Рашадовна занимается воспитанием детей, обеспечивая надежный тыл.

«Мы познакомились 18 лет назад, поженились в 2001 году, вскоре родилась первая дочь, потом — вторая, затем — близняшки и самый младший сын. Дети — это наше счастье, наше богатство. Желаю всем татарстанцам любить детей и не бояться создавать большие семьи», — сказала Надежда Каткова в интервью «Татар-информ».

Семья Лейли и Олега Акберовых из Казани воспитывает шестерых детей. Супруги родом из Арского района. Они знакомы с детства. Олег Закариевич работает в фармацевтической отрасли, а его супруга Лейля Харисовна трудится нотариусом. Сегодня Лейля Акберова также получила сегодня медаль «Ана даны — Материнская слава».

«Для каждой семьи дети — это самое главное. Дети — наше будущее и то воспитание, которые мы сумеем им передать, — это на века», — отметил Президент РТ после церемонии награждения.

Также в этот день в Казанском Кремле чествовали 51 семью Татарстана, которая внесла своим трудом значительный вклад в процветание республики и показала своим личным примером важность сохранения семейных ценностей.

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