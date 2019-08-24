КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с ведущим техническим университетом Казахстана

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). КНИТУ-КХТИ подписал соглашение о сотрудничестве с Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом, сообщает пресс-служба КНИТУ-КХТИ.

ВКГТУ — ведущий инженерный университет Казахстана, который представляет новаторские образовательные и исследовательские решения для масштабных задач экономики и общества.

«Наш университет преуспел в последние годы именно в области прикладных решений. У казахских предприятий немало проблем, в решении которых велика роль именно региональных университетов», — отметил ректор казахстанского университета Жасулан Шаймарданов.

Казанский вуз проявил интерес к разработкам коллег в области 3D-прототипирования в медицине, создания имплантов, анализа дорожного покрытия, а также проектирования уроков химии в школе с применением VR-технологий.

Восточно-Казахстанскому техническому университету интересны программы КНИТУ-КХТИ по обучению преподавателей в области инженерной педагогики (в том числе по программе «Международный преподаватель инженерного вуза» под эгидой IGIP), а также связи КНИТУ-КХТИ с промышленными предприятиями и инжиниринговые наработки вуза.

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