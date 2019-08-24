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Татар-информ

24 августа 2019, 11:21

Происшествия

Многодетная семья в Татарстане спаслась из огня благодаря пожарному извещателю

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Происшествия

Многодетная семья в Татарстане спаслась из огня благодаря пожарному извещателю

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Огонь вспыхнул накануне около полуночи в селе Хасаншаих Арского района РТ.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Многодетная семья с пятью детьми в Татарстане спаслась из огня благодаря пожарному извещателю, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 23.28 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сразу 9 сообщений, что в селе Хасаншаих на улице Татарстан горит дом», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Уже через 5 минут по первому повышенному номеру вызова прибыли сотрудники ДПК «Ватан». На месте огнеборцев встретил 45-летний хозяин дома и сообщил, что внутри здания никого нет. Также мужчина рассказал, что он с женой и 5 детьми (12, 9, 5, 3-х лет и новорожденным малышом) уже спали, когда услышали звук пожарного извещателя. Хозяин дома вместе с семьей сразу же покинул дом.

Около часа потребовалось пожарным, чтобы полностью потушить пожар. Огонь уничтожил жилой дом и баню на площади 95 кв. метров. Предварительная причина происшествия – нарушения правил монтажа электрооборудования.

«Напомним, что проведение благотворительной акции по оснащению АПИ домовладений (квартир и частных домов), в которых проживают многодетные, неблагополучные семьи, а также семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, одинокие престарелые граждане было инициировано Главным управлением МЧС России по РТ. Инициативу поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За это время было установлено почти 30 тыс. автономных пожарных извещателей», – рассказали агентству в пресс-службе МЧС.
 

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