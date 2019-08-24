В Татарстане введено в эксплуатацию 66% жилья от плана

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). На 23 августа в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 600,7 тыс. кв. м жилья, или 66% от плана, заявил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при Президенте РТ (ГЖФ РТ) на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. Из них на 23 августа в органы статистики отчитались по 74 домам — на 2 тыс. 571 квартиру площадью 149,0 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Фролов проинформировал, что в пределах бюджета на 2019 год запланировано обеспечить жильем 441 семью (на 688 млн 490,6 тыс. рублей), включая 309 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Кроме того, на 23 августа оформлены сертификаты на жилье 33 многодетным семьям. Также жильем обеспечат 45 граждан из числа вынужденных переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев, прозвучало на совещании.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год из бюджета Татарстана выделено 2 млрд рублей, из бюджета РФ — 1 млрд 273,3 млн рублей, общая сумма — 3 млрд 273,3 млн рублей, сообщил докладчик.

По программе «Доступная среда» планируется адаптация 12 объектов общеобразовательных учреждений (5 школ, 5 ДОУ и 2 учреждения дополнительного образования) на общую сумму 21 млн 494 тыс. руб. На 24 августа работы завершены на 7 объектах, продолжаются работы на 5 объектах, отметил замминистра.

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в республике из 30 объектов (детские сады с яслями) 15 завершены и получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Капитальный ремонт общеобразовательных организаций на 22 августа завершен на 11 объектах. Работы ведутся на 18 объектах из 29, отметил Алексей Фролов.

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