Марат Ахметов: В Татарстане зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с половины площадей

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Татарстане зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с половины площадей посевов. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов сегодня на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе уборочной кампании-2019.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики провел Президент РТ Рустам Минниханов.

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что «вся текущая неделя в основном была комфортной для уборочных работ», все эти дни уборочный комплекс республики работал максимально производительно, намолачивая в среднем свыше 150 тыс. тонн зерна за сутки.

«Это позволило нам за неделю набрать 1 млн тонн, с начала уборки имеем 2 млн 250 тыс. тонн зерна», – сообщил Марат Ахметов.

Министр отметил, что «на утро экватор уборки пройден», убран 51% площадей зерновых и зернобобовых культур – 728 тыс. га. Средняя урожайность этих культур 30,9 ц/га, что на 4,3 ц/га больше показателя на аналогичную дату 2018 года.

По данным профильного министерства на 23 августа, наиболее высокие темпы уборочных работ в таких районах, как Заинский, где убран 61% зерновых и намолочено 104,5 тыс. тонн зерна, Нурлатский – 65% (69,7 тыс. тонн зерна), Алькеевский – 68% (59,9 тыс. тонн зерна), Ютазинский – 61% (33,6 тыс. тонн зерна), Пестречинский – 59% (38,3 тыс. тонн зерна), Апастовский – 58% (52,3 тыс. тонн зерна), Азнакаевский – 57% (95,3 тыс. тонн зерна).

Как отметил министр, большие площади зерновых предстоит убрать инвесторам АПК. Пока в их хозяйствах эти культуры обмолочены с 43% площадей. В то же время группа компаний ООО «Агроинвест» убрала 65% посевов, намолотив 62,6 тыс. тонн зерна, ООО «АПК Продпрограмма» – 54% (46,4 тыс. тонн зерна), АО «Холдинговая компания "Ак Барс"» – 50% (168,6 тыс. тонн зерна).

При этом менее половины площадей зерновых обмолочено у АО «Татагролизинг», АО «Агросила», АО «КВ Агро», ООО «Сервис-Агро», АО «РАЦИН», ООО «Союз-Агро», ООО «Август-Муслюм».

Помимо всего прочего глава Минсельхозпрода РТ рассказал и о продуктивности зернового клина. «Урожайность свыше 40 ц/га имеют шесть районов. Это Заинский, Тукаевский, Мензелинский, Мамадышский, Сармановский, Актанышский [муниципальные районы]», – заметил Марат Ахметов.

По данным ведомства, среди районов республики самая высокая урожайность у Заинского района – 45,3 ц/га, среди инвесторов – у ООО «АПК Продпрограмма» – 46,8 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», благоприятные погодные условия в начале третьей декады августа позволили аграриям республики увеличить темпы уборочных работ.

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