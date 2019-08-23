Рустам Минниханов пожелал побед команде Татарстана на WorldSkills

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал побед молодым профессионалам республики на чемпионате WorldSkills Kazan 2019. Ролик с видеовизитками участников Президент РТ разместил в своем Instagram.
«Сегодня первый соревновательный день #WorldSkillsKazan2019. Побед нашим ребятам! Унышлар!» — написал Минниханов.
В столице Татарстана с 22 по 27 августа проходит мировой чемпионат WorldSkills Kazan 2019. В нем принимают участие более 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые состязаются в 56 компетенциях.
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Сегодня первый соревновательный день #WorldSkillsKazan2019. Побед нашим ребятам! Унышлар!