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Татар-информ

24 августа 2019, 09:47

Происшествия

Помощь спасателей потребовалась жителям пятиэтажки в Лениногорске, которых атаковали осы

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Происшествия

Помощь спасателей потребовалась жителям пятиэтажки в Лениногорске, которых атаковали осы

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели обнаружили осиное гнездо и ликвидировали его.

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась жителям пятиэтажки в Лениногорске, в доме которых поселились осы и кусали людей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме №19 по улице Гагарина под окнами квартиры находится большое осиное гнездо. Насекомые кусают жильцов», – уточнили в МЧС.

Спасатели ЗПСО №7 прибыли по вызову, нашли осиное гнездо и ликвидировали его.


 

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