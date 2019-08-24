Помощь спасателей потребовалась жителям пятиэтажки в Лениногорске, которых атаковали осы

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Помощь спасателей потребовалась жителям пятиэтажки в Лениногорске, в доме которых поселились осы и кусали людей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 15.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме №19 по улице Гагарина под окнами квартиры находится большое осиное гнездо. Насекомые кусают жильцов», – уточнили в МЧС.

Спасатели ЗПСО №7 прибыли по вызову, нашли осиное гнездо и ликвидировали его.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.