Момент наезда «БМВ» на пешехода в Казани попал на видео

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Момент наезда «БМВ» на пешехода в Казани попал на камеры видеонаблюдения. Видеозапись разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как по правой полосе на большой скорости едет машина. Автомобиль, который движется чуть впереди, начинает притормаживать перед «зеброй», однако лихач не сбавляет скорость и сбивает пешехода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером в четверг, 22 августа, на улице Гаврилова водитель «БМВ» на огромной скорости сбил 26-летнего парня, который переходил дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Девушка, которая шла рядом с погибшим, не пострадала.

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