ДУМ РТ запускает в сентябре новые молодежные проекты о религии, браке и психологии

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В сентябре Духовное управление мусульман Татарстана запускает новые молодежные религиозно-просветительские проекты, к участию в которых приглашают активных молодых мусульман — парней и девушек. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Так, 11 сентября запускается мужской проект «I’MAN», в котором могут принять участие юноши и мужчины в возрасте от 18 лет, которые готовы развиваться личностно и духовно в рамках Ислама. Встречи будут проходить в Галеевской мечети Казани. Хазраты расскажут участникам проекта о нормах шариата, о нравственных качествах, которые должен развивать в себе истинный мусульманин, а также о способах избавления от духовных недугов.

Ожидаются выступления профессиональных экспертов в области физиологии человека, мотивации и др. Для участия в проекте нужно зарегистрироваться по ссылке или по телефону: +7 (843) 237-86-18.

26 сентября стартует проект «Женская гимназия» под новым названием «Яшь килен». «Вместе с именем также изменилась и концепция самого проекта: теперь для мусульманок вместо разовых лекций в течение 7 недель будут проводиться тематические встречи, направленные на укрепление семейных ценностей среди мусульманской молодежи», — говорится в сообщении. Участницам расскажут о национальных традициях, о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д.

Курсы будут проходить каждую вторую неделю месяца в Галеевской мечети в 18:30. Заключительное занятие пройдет 19 декабря в формате девичника.

Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться по ссылке или также по телефону +7 (843)237-86-18.

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