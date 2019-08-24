От руководства Татарстана в Москве возложили венок в память жертв бомбардировки Сталинграда

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В Александровском саду в Москве состоялась ежегодная церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и Памятному знаку Городу-Герою Сталинград, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.
«В церемонии приняли участие представители Всероссийского Союза Ветеранов, Московского городского Совета Ветеранов войны, сотрудники Полпредства Татарстана, члены Клуба офицеров во главе с его председателем — генерал-полковником Валерием Барановым, представители РОО „Татарская национально-культурная автономия Москвы“ и многие другие»", — говорится в сообщении.
От руководства Полпредства Татарстана в РФ в мероприятии принял участие первый заместитель Полпреда Ильдар Мухамедьяров.
Венок к Вечному огню возложили от руководства Татарстана.
23 августа 1942 года гитлеровская авиация обрушилась на Сталинград, под его руинами в этот день похоронили более 200 тыс. человек.