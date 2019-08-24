В Бугульминском лесничестве присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В ГКУ РТ «Бугульминское лесничество» состоялось мероприятие в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Работники лесного хозяйства поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний и вручили им подарки. «Пусть каждый ваш день в школе будет наполнен яркими впечатлениями и удивительными открытиями. Успехов вам», — отметила руководитель-лесничий Гульнара Мухаметханова.

Затем для детей организовали чаепитие со сладостями.

Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года и направлена на привлечение внимания благотворителей для приобретения школьных портфелей, канцелярских принадлежностей и вручения их детям.

С 2007-го по 2018 год такая помощь была оказана 195 тыс. школьников.

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