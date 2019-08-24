В Бугульминском лесничестве присоединились к акции «Помоги собраться в школу»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В ГКУ РТ «Бугульминское лесничество» состоялось мероприятие в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу», сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.
Работники лесного хозяйства поздравили будущих первоклассников с предстоящим Днем знаний и вручили им подарки. «Пусть каждый ваш день в школе будет наполнен яркими впечатлениями и удивительными открытиями. Успехов вам», — отметила руководитель-лесничий Гульнара Мухаметханова.
Затем для детей организовали чаепитие со сладостями.
Акция «Помоги собраться в школу» проводится в Татарстане с 2007 года и направлена на привлечение внимания благотворителей для приобретения школьных портфелей, канцелярских принадлежностей и вручения их детям.
С 2007-го по 2018 год такая помощь была оказана 195 тыс. школьников.