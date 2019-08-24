В Нижнекамском районе РТ наградили денежным призом лучшего комбайнера

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). Руководство Нижнекамского района Татарстана оценило ход уборочных работ и отметило лучших на этой неделе комбайнеров, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Переходящий кубок лучшего нижнекамского комбайнера и денежный приз снова в руках у Алексея Калеева, который намолотил 1 тысяч 410 тонн зерна», — говорится в сообщении.

«Сам я с Заинского района. Работаю комбайнером вот уже 7 лет. В прошлом году до конца уборки кубок еженедельно оставался у меня. Секрета никакого в моей профессии нет, просто нужно работать», — рассказал Алексей Калеев.

Отмечается, что Минсельхозпрод РТ определит 500 победителей по показателям наибольшего намолота и наибольшей площади скашивания в республике. 280 комбайнеров, которые достигли наибольших результатов в уборке урожая, наградят премиями в размере 60 тыс. рублей, их определят по 4 группам комбайнов.

Премии в размере 60 тыс. рублей также получат 20 механизаторов по наибольшей площади скашивания по группам косилок. Также по итогам конкурса в районах 200 лучших комбайнеров получат премии по 35 тыс. рублей.

По оперативным данным ведомства, в Нижнекамском районе на 23 августа обмолочено 10,5 тыс. га, что составляет 47% от общего количества уборочных площадей, намолочено 36,6 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 35 центнеров с гектара.

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