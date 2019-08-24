WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

24 августа 2019, 05:18

Здоровье и среда

Елабужский орнитолог спас птенца солнечного орла, обнаруженного жителями Казани

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Здоровье и среда

Елабужский орнитолог спас птенца солнечного орла, обнаруженного жителями Казани

Птица занесена в Красную книгу России, например, в окрестностях Казани гнездятся всего две пары птиц.

(Елабуга, 24 августа, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Совместную операцию по спасению птенца солнечного орла провели жители Казани вместе с орнитологом национального парка «Нижняя Кама» Ринуром Бекмансуровым. К елабужскому орнитологу обратились жители одного из населенных пунктов под Казанью с просьбой помочь ослабевшему птенцу.

Приехав на место, Ринур Бекмансуров выяснил, что птенец не травмирован, но сильно ослаб из-за голода. «В окрестностях города Казани местные жители обнаружили слетка, это молодая птица, которая уже умеет летать.... Жители оказали ему первую помощь, но птенец был слишком слаб и не мог летать. К счастью, он не был травмирован. Видимо, родители недокормили его», — говорит орнитолог.

Докармливать птенца он решил в Елабуге, привез домой, ухаживал, усиленно кормил, наблюдал и уже через день решил вернуть его в родное гнездо, так как малыш быстро окреп.

«Я нашел его гнездо и решил как можно скорее вернуть слетка родителям. Там же оставил ему еды на несколько дней, чтобы он еще больше окреп. Обычно, орлы не бросают птенцов, как, например, некоторые мелкие птицы. Кстати, у него еще есть брат, необходимо, чтобы родители научили слетка охотиться», — делится Ринур Бекмансуров.

Научиться охотиться птенцу очень важно, так как уже через месяц ему предстоит начать самостоятельную жизнь. В конце сентября молодые орлы из Татарстана улетают в теплые края, причем без сопровождения родителей.

Ринур Бекмасуров выражает большую благодарность жителям Казани, которые не остались равнодушны к судьбе голодного птенца — а этот год действительно выдался голодным для птиц этого вида. «В лесах почти не осталось сусликов — основного корма хищных птиц», — говорит орнитолог.

Что касается спасенного птенца, то ему около 70 дней. Вернувшись в гнездо, совсем еще молодой самец тут же громким криком оповестил своих родных.«Радостную весть родители сразу же подхватили, птицы тут же стали перекликаться друг с другом. Надеюсь, с ним все будет хорошо», — делится Ринур Бекмансуров. Биолог отметил, что он также закольцевал птицу.

Всего на территории республики обитают 200 пар солнечного орла, из них всего две пары гнездятся в окрестностях Казани.

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