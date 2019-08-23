WORLDSKILLS-2019

Татар-информ

24 августа 2019, 02:24

Общество

День флага России менделеевцы отметили велопробегом

Рекомендуем

Общество

День флага России менделеевцы отметили велопробегом

Массовый заезд прошел под лозунгом «Я люблю Россию».

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В День флага России, 22 августа, менделеевцы провели велопробег, сообщает ИЦ «Менделеевск». 

Массовый заезд прошел под лозунгом «Я люблю Россию». Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев.

«Российский флаг − один из главных символов единой и сильной страны. Праздник вдохновил менделеевцев на участие в тематическом велопробеге и объединил жителей района, подарил им радость и бодрость духа», — отметил Чершинцев. 

Процессия с флагами стартовала от площади Менделеева, проехала по улицам Юбилейная, Профсоюзная, Фомина, Трудовая, Дружбы, Северная, Чоловского, Химиков и завершила свой ход у парка «Дружба».

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году и отмечается 22, августа, не является выходным днём.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Картины из музеев и 100-летие ТАССР: Спасская башня Казанского Кремля стала экраном светового-шоу
Новости дня
03:21
В Нижнекамском районе РТ наградили денежным призом лучшего комбайнера

Алексей Калеев, который работает комбайнером уже 7 лет, намолотил 1 тыс. 410 тонн зерна.

02:24
День флага России менделеевцы отметили велопробегом

Массовый заезд прошел под лозунгом «Я люблю Россию».

01:52
В Казани для детей с ОВЗ организуют занятия по лепке из глины

Под руководством педагога дети будут учиться создавать сувениры, украшения и посуду.

00:42
Ко дню рождения Туфана Миннулина Нижнекамский драмтеатр представил жителям Камского Устья спектакль

По традиции артисты проведут гастроли на малой Родине татарского автора.

23.08 23:13
Татарстанцы завоевали семь медалей на Всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Всего в турнире принимали участие 82 спортсмена.

23.08 22:32
Картины из музеев и 100-летие ТАССР: Спасская башня Казанского Кремля стала экраном светового-шоу

В Казани состоялся последний показ светового представления, приуроченого к чемпионату рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019.

23.08 22:09
В Татарстане временно закроется для движения транспорта автодорога Бугульма – Татарская Дымская

Автодорога будет закрыта на 4,9-м км в Бугульминском районе республики.

23.08 21:36
На «Свияжских холмах» пройдет открытый Кубок Татарстана по гольфу

На кубок приедут коллективы из Казани, Верхнего Услона, а также Чувашской Республики и Марий Эл.

23.08 21:12
В Елабужском районе строят дорогу к поселку многодетных семей

Асфальтовая дорога поможет активизировать жилищное строительство в поселке, считают в Департаменте строительства района.

23.08 21:01
В Казани открылась выставка с парфюмерией, посвященной картине, и бандажом артиста балета из Берлина

Выставка Александра Долля «Цветы Лихтенштейна» открылась в Галерее современного искусства.

23.08 20:43
Любительский футбол, 70 городов ради фото и 7 авторов: В Казани открылась выставка «Новые пейзажи»

В Галерее современного искусства открылась выставка фотографий с современными российскими пейзажами.

23.08 20:34
Пресс-служба аэропорта «Бегишево»: ЧП не было, самолет даже не тронулся с места

Самолет авиакомании «Аэрофлот» должен был вылететь из «Бегишево» в направлении Шереметьево в 17 часов 20 минут.

23.08 20:31
Полузащитник «Рубина» о грядущем матче: Мы знаем сильные и слабые стороны «Ростова»

Бека Микелтадзе заявил, что команда настроена привезти из Ростова три очка.

23.08 20:16
В Казани пройдет встреча с послом WorldSkills — летчиком-космонавтом Сергеем Крикалевым

Встреча с космонавтом пройдет в контейнерном центре Cube Горкинско-Ометьевского леса.

23.08 20:00
Минниханов встретился с главой департамента экономики, науки и научных исследований Швейцарии

Встреча состоялась в выставочном центре «Казань Экспо» в рамках чемпионата WorldSkills Kazan 2019.

23.08 19:56
В Ютазинском районе торжественно откроют новый ФАП

Новый модуль будет обслуживать 350 человек.

23.08 19:45
В «Бегишево» пассажиров самолета высадили перед взлетом из-за запаха гари в салоне

По словам пресс-секретаря аэропорта «Бегишево», запаха гари не было, возникли лишь технические неполадки.

23.08 19:26
Фарид Мухаметшин: В Набережных Челнах президентские программы успешно берутся в работу

Автоград запомнился гостям качественными дорогами и положительными изменениями в социальной сфере.

23.08 19:22
Для жителей Альметьевска проведут бесплатную юридическую консультацию

Проведут консультацию специалисты республиканских министерств, представители Прокуратуры республики, Пенсионного фонда РФ и других организаций.

23.08 19:00
Фарид Мухаметшин: Двор — самое близкое и родное пространство для каждого человека

8 сентября прямо на избирательных участках татарстанцам предложат пройти анкетирование, чтобы собрать все пожелания по ремонту дворовых территорий.

23.08 18:53
«Культура малой родины» и «Молодежный автобус»: в Автограде масштабно провели День «Единой России»

У входа на «историческую» улицу Челнов гостей встречали мобильные приемные «Единой России», где они могли оставить свои наказы.

23.08 18:44
Без паспорта, полиса и гражданства РФ: казанцам предлагают бесплатно сделать ЭКГ и узнать сахар

Проект медицинского университета «Школа здоровья» до 10 сентября будет располагать передвижные экспресс-клиники во дворах города.

23.08 18:31
Татьяна Голикова: Татарстан вложил душу в чемпионат WorldSkills

Вице-премьер России отметила высокий уровень подготовки Татарстана к чемпионату WorldSkills.

23.08 18:21
Министр просвещения РФ ознакомилась с системой организации отдыха и оздоровления детей Татарстана

В этом году финансирование оздоровительной кампании из бюджета РТ составит 1 595,8 млн рублей.

23.08 18:10
Керамика и web-технологии: пострадавшие на производствах РТ побывали на экскурсии на WorldSkills

За четыре года комплексную реабилитацию прошли 605 пострадавших на производствах республики, 471 из них вернулся к трудовой деятельности.

События