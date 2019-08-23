День флага России менделеевцы отметили велопробегом

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). В День флага России, 22 августа, менделеевцы провели велопробег, сообщает ИЦ «Менделеевск».

Массовый заезд прошел под лозунгом «Я люблю Россию». Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев.

«Российский флаг − один из главных символов единой и сильной страны. Праздник вдохновил менделеевцев на участие в тематическом велопробеге и объединил жителей района, подарил им радость и бодрость духа», — отметил Чершинцев.

Процессия с флагами стартовала от площади Менделеева, проехала по улицам Юбилейная, Профсоюзная, Фомина, Трудовая, Дружбы, Северная, Чоловского, Химиков и завершила свой ход у парка «Дружба».

День Государственного флага РФ установлен в 1994 году и отмечается 22, августа, не является выходным днём.

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