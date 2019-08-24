В Казани для детей с ОВЗ организуют занятия по лепке из глины

(Казань, 24 августа, «Татар-информ»). С сентября в Казани стартуют занятия для детей с ОВЗ по созданию изделий из глины, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Под руководством педагога дети смогут научиться работать на гончарном круге и изготовят сувениру, украшения и посуду. Все созданные детьми изделия будут выставлены на благотворительных ярмарках.

Занятия будут проводиться каждую неделю в досуговом центре «Мечта» по адресу: Павлюхина, д. 120.

Набор детей в группы осуществляется по записи. Контактный телефон: 8 906 320-17-83 (Ольга Копылова).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.