Культурная программа Дня Республики Татарстан получила название «На пороге столетия»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани режиссером культурной программы Дня Республики под названием «На пороге столетия» назначен заслуженный работник культуры РТ и директор Центра искусств «Шарм» Максим Скалозубов. Об этом он рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«Для меня идея Дня республики в этом году, программу которого я помогаю делать и режиссирую, — это „На пороге столетия“», — сказал Скалозубов.

Идея и программа связаны со столетием ТАССР в следующем году, на пороге которого находится Татарстан. «Это определенная веха нашей истории», — добавил Скалозубов.

Режиссер планирует вспомнить все, что было сто лет назад. «Чтобы с истоков до сегодняшнего дня проследить главную ценность, которая была в нашей республике, а главная ценность — это человек», — отметил спикер.

Интервью с заслуженным работником культуры РТ и директором Центра искусств «Шарм» можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

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