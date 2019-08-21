В Казани свой 25-летний юбилей Центр искусств «Шарм» отпразднует в «Пирамиде»

(Казань, 24 августа, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани с 11 по 12 сентября Центр искусств «Шарм» отпразднует 25-летний юбилей в концертном зале «Пирамида». Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал заслуженный работник культуры РТ и директор Центра искусств «Шарм» Максим Скалозубов.

«Наши 25 лет — это 11 и 12 сентября. Это „Пирамида“. Мы замахнулись на этот зал», — сказал Максим Скалозубов.

Программу юбилея под названием «25 лет побед» подготовили за полгода. Воспитанники «Шарма» готовятся к празднику в танцевальных залах и вокальных студиях с начала августа.

«Мы готовы и раскачались, надеемся, что мы с приятной стороны удивим наших зрителей и давних поклонников своими новыми работами», — добавил Максим Скалозубов.

«Мы делаем другую сцену, звук, свет и видеосопровождение. Мы стараемся, чтобы этот год был запоминающимся, в том числе и для нас», — подытожил спикер.

Интервью с заслуженным работником культуры РТ и директором Центра искусств «Шарм» читайте на сайте sntat.ru. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионный вариант беседы в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.